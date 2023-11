A Netflix divulgou um novo trailer de "A Fuga das Galinhas: Estamos Fritas", a muita aguarda sequela do clássico em "stop motion" (animação por volumes) do famoso estúdio de animação Aardman.

Em Portugal, as novas imagens só estão disponíveis na versão dobrada, mas os fãs do filme poderão descobrir na versão internacional as vozes originais, incluindo as que regressam do filme de 2000, realizado por Peter Lord com Nick Park, um grande fenómeno de popularidade tanto na Europa como nos EUA que permanece o maior sucesso de bilheteiras de sempre do género.

"Depois de ter conseguido escapar da quinta de Tweedy desafiando a morte, Ginger realizou finalmente o seu sonho: encontrou uma ilha tranquila que servirá de refúgio a todo o galinheiro, longe das ameaças dos humanos. Quando Ginger e Rocky dão à luz uma cria chamada Molly, parece que chegaram a um final feliz. Mas, de volta ao continente, as galinhas enfrentam uma nova e terrível ameaça: Ginger e a sua equipa terão de invadir a ilha, mesmo que isso signifique arriscar a sua liberdade duramente conquistada", resume a sinopse oficial.

A senhora Tweedy volta a ter a voz de Miranda Richardson, enquanto a de Ginger passou de Julia Sawalha para Thandiwe Newton e Zachary Levi é Rocky, que foi de Mel Gibson.

Do filme original regressam ainda Jane Horrocks (Babs), Imelda Staunton (Bunty) e Lynn Ferguson (Mac), juntando-se ao novo elenco com Bella Ramsey (Molly), David Bradley (Fowler), Romesh Ranganathan (Nick), Daniel Mays (Fetcher), Josie Sedgwick-Davies (Frizzle) e Nick Mohammed (Dr Fry).

Realizado por Sam Fell ("Por Água Abaixo", "ParaNorman"), "A Fuga das Galinhas: Estamos Fritas" fica disponível a 15 de dezembro.

TRAILER DOBRADO.