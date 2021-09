Al Pacino, Helen Mirren e Morgan Freeman, todos vencedores do Óscar, juntam-se a Danny DeVito num quarteto de luxo de protagonistas para "Sniff", um filme que ambiciona dar nova vitalidade a um dos géneros de suspense mais emblemáticos do cinema norte-americano, o "film noir".

"Sniff" é o acrónimo de "Senior Nursing Institute & Family Foundation" e a história arranca com a morte em circunstâncias suspeitas de dois utentes de uma comunidade de reformados de luxo.

Para resolver o caso, o detetive reformado Joe Mulwray (Freeman) é convencido a voltar à ação pelo antigo parceiro William Keys (DeVito), mas o que vão descobrir é um submundo de sexo, drogas e, claro, assassinato, dentro da comunidade controlada pelo mafioso Harvey Stride (Pacino) e a perigosa executante cúmplice, uma clássica "femme fatale" do género conhecida como A Aranha (Helen Mirren).

Na realização estará o experiente Taylor Hackford, conhecido por filmes como "Oficial e Cavalheiro", "O Advogado do Diabo" e "Ray".

Em declarações exclusivas ao Deadline, o cineasta fez bastantes elogios à ideia e ao argumento de Tom Grey, não escondendo que tem a ambição de fazer com "Sniff" dentro do "noir" o mesmo que Rian Johnson conseguiu com "Knives Out" e as velhas histórias de detetives do "Whodunnit " [Quem matou?].

Helen Mirren com o marido, o realizador Taylor Hackford

Graças aos conhecimentos do realizador, os atores vão coincidir com aqueles em quem Tom Grey estava a pensar quando escreveu o argumento.

Além de Danny DeVito como o antigo parceiro, "ele disse Morgan Freeman como o detetive em fim de linha, Al Pacino como o grande vilão, a 'femme fatalle' Helen Mirren — uma atriz que conheço bastante bem", contou o seu marido Taylor Hackford.

"Bem, essas são todas as pessoas que conheço. Trabalhei com Al [em "O Advogado do Diabo"], Helen, o Danny é um amigo e conheço o Morgan, que está sempre à procura de alguma coisa para fazer com a Helen. Ele disse-me isso [os atores trabalharam juntos em "RED - Perigosos"]", disse o realizador ao argumentista, acrescentando que ia tentar tornar o seu sonho realidade.

Foi isso que aconteceu após ajustar as personagens às "exigências" dos atores e respetivas agendas de trabalho.

A previsão é que a rodagem de "Sniff" arranque no início de 2022.