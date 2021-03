A saga "Alien" é composta atualmente por seis filmes: "Alien - O 8.º Passageiro" (Ridley Scott, 1979), "Aliens: O Recontro Final" (James Cameron, 1986), "Alien 3 - A Desforra" (David Fincher, 1992), "Alien: O Regresso" (Jean-Pierre Jeunet, 1997), mais duas prequelas, "Prometheus" (2012) e "Alien: Covenant" (2017). ambas realizadas por Ridley Scott.

Mas apesar de usada e abusada, a saga de ficção científica e terror continua a ser sinónimo de Sigourney Weaver e o seu impacto como Ellen Ripley, a heroína que resiste sistematicamente aos monstros nos primeiros quatro filmes.

E a atriz revelou que o segundo filme "é provavelmente o mais satisfatório" de todos os que fez.

Ao associar as razões à evolução de Ellen Ripley, também fica subentendido que, tal como acontece com muitos fãs, não leva em conta "Alien 3" e "Alien: O Regresso".

"A história mais bem construída para a personagem contar foi em 'Aliens', apenas porque o Jim [James Cameron] tem um sentido incrível de estrutura da história", explicou em entrevista ao The Collider.

"Aliens: O Recontro Final" valeu a Sigourney Weaver a sua primeira nomeação para os Óscares, como Melhor Atriz, uma proeza para o cinema do seu género.

"Tirar esta personagem do hiper-sono, ter ninguém a não acreditar nela [sobre o que se viu em 'Alien'], fazer com que fosse exilada naquela terra de limbo onde ninguém acredita nela e a sua família está morta. Toda a configuração para Ripley em 'Aliens' e depois o que ela acaba por fazer e o que é, encontrar esta nova família no final. Toda a estrutura dessa história, para mim, foi ouro. Sempre achei que poderia andar para cima e para baixo nela. Foi um grande arco [narrativo] de apoio para a personagem. Nesse sentido, para a Ripley o segundo é provavelmente o mais satisfatório", esclareceu.