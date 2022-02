Os Smurfs vão regressar ao cinema com uma animação musical, numa produção que juntará os estúdios Paramount e Nickelodeon e ainda a LAFIG Belgium e IMPS.

O argumento foi confiado a Pam Brady, co argumentista de "South Park - O Filme" (1999) e "Team America: Polícia Mundial"(2004).

Com estreia prevista para 20 de dezembro de 2024, "The Smurfs" será o primeiro de vários filmes.

No mesmo comunicado oficial, a Nickelodeon também confirmou a renovação da série "The Smurfs" para uma segunda temporada de 26 episódios.

As famosas personagens azuis foram criadas pelo cartoonista belga Pierre Culliford, conhecido por Peyo em 1958, que se tornou a referida série de animação nos anos 80.

Criados em 1958 pelo belga Peyo (pseudónimo de Pierre Culliford), os diminutos seres azuis conhecidos como Schtroumpfs surgiram como personagens secundárias numa das aventuras de banda desenhada da série que o autor então assinava, "Johan et Pirlouit", intitulada "La Flûte à Six Trous" (que mais tarde seria reintitulada "La Flûte à Six Schtroumpfs". Rapidamente as personagens ganharam imensa popularidade e Peyo criou com elas uma série própria que se tornaria uma das mais populares da Europa.

Nos anos 1980, a fama dos Schtroumpfs atravessou o Atlântico e invadiu de forma marcante os EUA, graças a uma série de animação produzida na América pelos estúdios Hanna-Barbera e que durou até 1989, em mais de 250 episódios. Foi aí que passaram a ser conhecidos como Smurfs e a série chamou-se "Os Estrumpfes" em Portugal.

As personagens também já estiveram no grande ecrã várias vezes, incluindo numa trilogia de filmes híbridos de imagem real e animação lançada pela Sony, tendo sido o mais recente "Smurfs - A Aldeia Perdida" em 2017.