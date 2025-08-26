Declarações de Snoop Dogg sobre estar com "medo" de levar os seus netos ao cinema por causa do que pode aparecer nos filmes tornaram-se virais.

Em causa a sua opinião sobre "Buzz Lightyear", uma animação dos Estúdios Pixar de 2022, considerado na altura um exemplo de maior representatividade no ecrã por existir uma relação entre a principal personagem feminina Hawthorne (voz de Uzo Aduba, da série "Orange Is the New Black") e outra mulher.

O filme tem uma montagem de momentos que inclui um breve beijo entre as personagens, que agitou críticos e espectadores mais conservadores, além de levar à proibição da estreia em mais de uma dezena de nações no Médio Oriente e Ásia, principalmente muçulmanas.

O rapper foi apanhado desprevenido e diz que não sabia o que dizer aos netos.

"O que se vê é o que se vê, e estão a colocar em todo o lado", disse no podcast It's Giving.

E acrescentou: "Dizem algo do género: 'Ela teve um bebé — com outra mulher'. Bem, o meu neto, a meio do filme, fica do género: 'Papa Snoop? Como é que ela teve um bebé com uma mulher? Ela é uma mulher!'".

Snoop Dogg recorda-se de ter pensado que não foi ao cinema para ver "aquele tipo de coisas [tradução aproximada do sentido], mas apenas o raio do filme" e que o neto continuou a insistir no que tinha visto e em como era possível duas mulheres terem um bebé.

E o momento mais viral foi quando disse: "Aquilo lixou-me. Estou, tipo, com medo de ir ao cinema. Atiram-me para o meio de coisas para as quais não tenho resposta... Fiquei confuso. Pensei: 'Que parte do filme é esta?' São crianças. Temos de mostrar aquilo nesta idade? Elas vão fazer perguntas. Não tenho a resposta".

