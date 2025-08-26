Benson Boone arrancou no passado dia 22 de agosto a "American Heart World Tour", a sua primeira grande digressão mundial em arenas. O pontapé de saída aconteceu em Saint Paul, Minnesota.
Esta segunda-feira, dia 25 de agosto, o músico norte-americano subiu ao palco da Nationwide Arena (Columbus) e foi recebido em euforia pela multidão. Para retribuir o carinho, Benson Boone decidiu surpreender os fãs com uma versão de "When We Were Young", tema de Adele.
O momento foi partilhado nas redes sociais e soma milhares de visualizações.
Veja o vídeo:
A etapa norte-americana da digressão de Beson Boone prolonga-se até 11 de outubro em Salt Lake City, passando por cidades como Chicago, Toronto, Nova Iorque, Miami, Los Angeles ou Seattle. Depois, o artista ruma à Europa, onde dará concertos em Belfast, Dublin, Londres, Paris, Amesterdão, Copenhaga, Oslo e terminará a 18 de novembro em Estocolmo.
