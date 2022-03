Afastada há vários anos, Meg Ryan vai regressar para fazer um filme para a Netflix no género em que foi rainha, mas só como realizadora: as comédias românticas.

A estrela de clássicos como "Um Amor Inevitável" e "Sintonia do Amor" e outros filmes do género vai dirigir a adaptação de "A Lady's Guide to Selling Out", um best-seller de Sally Franson, confirmou o Deadline.

Descrito como um cruzamento entre "O Diabo Veste Prada" e a série "Mad Men", a história centra-se em Casey Pendergast, uma jovem aspirante a escritora que consegue um emprego numa agência de publicidade. A melhor amiga acha que ela se vendeu, mas Casey diz que "que só está a pagar as contas" e não tem culpa de ter gostos caros, mas depois de se apaixonar por um dos seus autores, começa questionar o preço do sucesso.

Este será o segundo filme de Meg Ryan como realizadora, após o drama "Ithaca" (2015), onde também teve um pequeno papel. Na prática, a atriz está afastada da frente das câmaras desde o filme "Serious Moonlight" (2009) e vários episódios ao lado de Lisa Kudroww na série "Web Therapy" (2013).

A Netflix não definiu data de estreia para "A Lady's Guide to Selling Out".