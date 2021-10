Jason Momoa confirmou que já tem várias lesões desde que chegou no final de julho à rodagem da sequela de "Aquaman" na Inglaterra.

"Estou a ficar velho, é o que se está a passar. Magoei os olhos. Algo atingiu-me que me cortou um pouco ou algo assim, e vou ter que operar, tenho uma hérnia, as minhas costelas estão a sair. Estou apenas a levar uma tareia", contou o ator de 42 anos numa entrevista virtual no programa de Ellen DeGeneres.

"Vai ser um grande filme, vão adorar", acrescentou com o seu habitual otimismo.

Como já se tinha falado na entrevista na joelhada que Timothée Chalamet lhe deu num local sensível do corpo durante a rodagem de "Dune", a apresentadora comentou "Tens um trabalho duro. Magoas-te em cada filme que fazes, já percebeste isso?"

"Sim, acabo por dar tudo. Adoro o meu trabalho e fico um bocado com entusiasmo a mais, depois a coisa da idade... neste momento, sou um super-herói envelhecido", reconheceu.

"Dune" chega esta semana aos cinemas portugueses. Ainda em rodagem, "Aquaman and the Lost Kingdom" deverá chegar estrear no natal de 2022.

