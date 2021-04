Parece o fim de uma grande era: quando "Creed III" chegar aos cinemas a 23 de novembro de 2022, será o nono filme da saga desde 1976 e o primeiro sem Rocky Balboa.

A confirmação foi dada pelo próprio Sylvester Stallone ao responder a um fã nas redes sociais na Páscoa que ia haver um terceiro filme, mas sem a sua personagem mais emblemática, passando "despercebida" durante alguns dias.

Além de ser o protagonista Adonis Creed, Michael B. Jordan vai acumular funções e passar para o outro lado das câmaras em "Creed 3", estreando-se como realizador, sucedendo a Ryan Coogler e Steven Caple Jr.

Estão também confirmados os regressos de Tessa Thompson como a noiva do pugilista na saga e Phylicia Rashad como a mãe de Adonis.

No fim de março, Stallone partilhou que tinha dado os primeiros passos para escrever uma prequela, potencialmente destinada a ser uma série nas plataformas de streaming.

Em novembro de 2018, a estrela publicou uma mensagem e um vídeo que se tornou viral onde dava a entender que o percurso da sua personagem mais icónica chegara ao fim no cinema após oito filmes desde 1976.

"Quero agradecer a todos à volta do mundo que terem carregado a família Rocky nos seus corações durante mais de 40 anos. Tem sido a minha maior honra ter a oportunidade de criar e interpretar esta importante personagem. Embora parta o meu coração, infelizmente todas as coisas têm de passar... e acabar. Amo-vos a todos, pessoas gentis e generosas, e a coisa mais importante é que Rocky nunca irá morrer porque vive em vocês", escreveu no Instagram.

No vídeo, no fim da rodagem de "Creed II", Stallone começava por agradecer aos atores e à equipa, recordando que aquele era "provavelmente o meu último rodeo".

A seguir, explicava que pensava que a personagem tinha chegado ao fim em 2006, com o filme "Rocky Balboa", e que estava bastante satisfeito com essa conclusão... até que apareceu Michael B. Jordan.

"E toda a história mudou. Foi para uma nova geração. Novos problemas. Novas aventuras", explicou.

"E não podia estar mais feliz, dar um passo atrás porque a minha história foi contada e há todo um novo mundo que se vai abrir com o público, com esta geração", contou o veterano ator, agradecendo a seguir ao realizador Steven Caple Jr. e a Jordan, a quem passa o testemunho: "Agora tu tens de carregar o manto."

