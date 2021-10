Sylvester Stallone já acabou o seu trabalho no quarto filme "Os Mercenários".

Na última sexta-feira, o ator partilhou um vídeo a anunciar que tinha concluído todas as suas cenas e estava pronto para regressar aos EUA no dia a seguir.

A rodagem começou oficialmente a 29 de setembro e pelas partilhas nas redes sociais, o trabalho terá durado cerca de duas semanas, confirmando as informações de que a sua personagem, Barney Ross, o líder da equipa, tem um papel secundário, ao contrário dos filmes de 2010, 2012 e 2014.

Ainda sem data de estreia, também regressam para o quarto filme Dolph Lundgren e Randy Couture, enquanto as novidades no elenco são Curtis “50 Cent” Jackson, Megan Fox, Andy Garcia, Tony Jaa, Sheila Shah, Jacob Scipio e Levy Tran.

No vídeo, Stallone despede-se a percorrer o local da rodagem da última cena e confirma que passa o protagonismo ao outro veterano da saga, Jason Statham, que interpreta Lee Christmas.

"Este vai ser o meu último dia, estou a gostar mas é sempre amargo. É uma coisa a que se esteve tão ligado.[...] Já que se passaram cerca de 12 anos e estou pronto a passar a batuta para o Jason, nas suas mãos capazes", explica.

Stallone faz praticamente um balanço do que tentou fazer ao longo da sua carreira de ação: "A melhor coisa é ser capaz de fornecer filmes e entretenimento e talvez haja uma pequena mensagem nisso, porque o que tento transmitir nos meus filmes de sucesso é a parte humana, a ligação. Não tanto a ação, a ação é óbvia, mas relacionar-se com o público de uma forma que se possam identificar com qualquer que seja a missão com as personagens à disposição. Tentar criar algum sentido disso. Apenas a fornecer escapismo e espero que haja lá algo mais. Essa é a parte difícil: coração, energia e humor".

O vídeo concluiu com o anúncio de que "está pronto para o próximo desafio".

VEJA O VÍDEO.