Mas Liam Neeson não omitiu a angústia com os ataques brutais públicos contra o colega Ahmed Best, que interpretou a personagem cómica Jar Jar Binks, votada pelos fãs como a mais odiada do universo “Star Wars”.

"Ele foi muito criticado. Ao ponto de ter realmente prejudicado a sua carreira. E tenho de dizer que quando estava a fazer aquele filme, ele era provavelmente um dos tipos mais engraçados e talentosos com quem já trabalhei", recordou.

Liam Neeson recorda-se de ter chegado a dizer ao seu agente que achava que Best podia ser o próximo Eddie Murphy.

"E ainda acredito nisso", acrescentou.

A atitude dos fãs em relação a Ahmed Best mudou após este revelar em julho de 2018 que a vaga de críticas violentas o levaram a pensar no suicídio.

Na mesma entrevista, Neeson recordou que lhe contaram que o colega ficou extremamente emocionado pelo entusiasmo com que foi recebido numa das convenção gigantescas de fãs.

Com o mesmo estado de espírito, Ahmed Best já agradeceu as palavras elogiosas de Liam Neeson.