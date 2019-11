Com a série “The Mandalorian” em exibição no Disney+ e mais duas em preparação à volta de Cassian Andor e Obi-Wan Kenobi, a Lucasfilm (e a Disney) parecem ter ideias mais definidas no rumo a seguir no streaming do que no cinema.

Após o fracasso de bilheteira de "Han Solo: Uma História de Star Wars", o estúdio colocou um travão nos projetos para o cinema.

Em dezembro estreia "Star Wars: Episódio IX - A Ascensão de Skywalker" (2019), que conclui a saga familiar iniciada com o primeiro filme em 1977, mas sobre o que vem a seguir, Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm, indicou que ainda não está decidido.

Voltar atrás ou seguir em frente são algumas das questões e ainda se estão a "analisar várias ideias e as diferentes formas como podem ou não avançar", explicou em entrevista à revista Rolling Stone.