Com sacos de dormir e um projetor de filmes portátil, os fãs da saga "Star Wars" começam a acampar nos arredores do famoso Chinese Theatre de Hollywood para estar entre os primeiros a assistir o Episódio IX, "A Ascensão Skywalker", que será lançado dentro de uma semana.

Pelo menos umas 20 pessoas estavam instaladas esta quinta-feira perto deste importante polo turístico de Los Angeles, aguardando o lançamento do episódio que encerra a história original criada por George Lucas e que foi apresentada pela pela primeira vez no grande ecrã há 42 anos.

Os organizadores esperam que o número de pessoas na fila deva chegar a 150 nos próximos dias, com fãs de todas as idades vindos até de outros países, como Grã-Bretanha ou Japão, para ver este último episódio no mesmo local onde foi a estreia do filme que deu origem à saga.