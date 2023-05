Sem concorrência no género ou das outras estreias, "Super Mario Bros. O Filme" é o mais visto nas salas de cinema pelo elo quarto fim de semana consecutivo.

Com 490 milhões arrecadados no mercado norte-americano (que inclui o Canadá) e outros 535 a nível internacional, o filme de animação tornou-se o primeiro desde 2019 e o décimo no seu género na história do cinema a chegar ao valor histórico e simbólico dos mil milhões de dólares de receitas de bilheteira a nível mundial (sem incluir impacto da inflação): mais exatamente 1,026 mil milhões desde 5 de abril.

O filme está a 130 milhões de ultrapassar os 1,15 mil milhões de "Mínimos" e tornar-se o maior sucesso na história do seu estúdio, a Illumination.

O valor histórico nas bilheteiras aconteceu ao mesmo tempo que uma conta do Twitter disponibilizou ilegalmente a adaptação ao cinema do videojogo da Nintendo com Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Keegan-Michael Key e Seth Rogen a liderar o elenco de vozes.

Aproveitando a ferramenta exclusiva para os subscritores da assinatura mensal paga Twitter Blue, que permite carregar vídeos de uma hora, uma conta com mais de 1,1 milhões de seguidores colocou o filme em duas partes no sábado à noite numa cópia com grande qualidade.

Segundo a revista Forbes, o filme ficou disponível durante sete horas antes de ser retirado pelos moderadores da rede social, numa altura em que já tinha sido visto pelo menos nove milhões de vezes.

A conta só foi suspensa depois de insistir com a partilha em duas partes de "A História de uma Abelha", filme de animação de 2007 da DreamWorks.