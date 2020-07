Adiado primeiro para 30 de julho e depois para 12 de agosto, o filme de Christopher Nolan era a maior aposta para o grande relançamento dos cinemas a nível mundial após a pandemia: com um orçamento de 200 milhões de dólares, foi o último "blockbuster" a mudar a data de estreia original de 17 de julho e o realizador assumiu dentro da indústria que gostaria que liderasse o processo de regresso dos cinemas.

Em comunicado divulgado esta segunda-feira (20), o estúdio Warner Bros. avança que a razão para o cancelamento é o agravamento da COVID-19 nos EUA, mas promete o anúncio "iminente" de uma nova data e será em 2020.

A Warner refere que que não está a tratar "Tenet" como uma "tradicional estreia global" e que isso se irá refletir nos seus "futuros planos de marketing e distribuição".

Segundo a imprensa especializada, isto poderá significar que o estúdio se prepara para avançar primeiro com o lançamento internacional, uma vez que os cinemas estão a reabrir na China e já estão em plena atividade noutros mercados asiáticos, com Japão e vários países europeus também a recuperar.

A estreia nos EUA ficaria para mais tarde, eventualmente começando pelas cidades em que estejam reunidas condições de segurança, estando completamente excluído um lançamento limitado e posterior lançamento em streaming.

Outros estúdios devem agora mexer nas suas estreias: "Mulan" (21 de agosto), da Disney, "Em Fúria" com Russell Crowe (31 de julho), e "Bill & Ted Face the Music" (28 de agosto), com Keanu Reeves, mudaram de data em bloco sempre que se alterou a situação de "Tenet".

Os maiores cinemas nos EUA também têm adiado as reaberturas, mesmo em cidades onde isso já é permitido, pela ausência de grandes filmes.