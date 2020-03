Filme de Artur Ribeiro adapta "O Lugre", de Bernardo Santareno, e decorre por territórios pouco vistos no cinema português. A estreia nos cinemas está marcada para 19 de março e o SAPO Mag esteve na apresentação do filme, em alto mar, e falou com o elenco e o realizador. Veja o vídeo.

Foi a bordo do lugre Santa Maria Manuela, onde "Terra Nova" foi rodado durante quatro semanas, que a equipa do filme se juntou para a apresentação à imprensa. Ver trailer Drama · 2020 · Classificação pendente Terra Nova Terra Nova Realizado e escrito por Artur Ribeiro, adaptando a obra 'O Lugre', de Bernardo Santareno, o filme junta um elenco de atores de revelo, nomeadamente Virgílio Castelo, João Reis, Pedro Lacerda e João Catarré. A história também anda por uma "terra nova" para o cinema português: os mares do Canada e da Gronelândia. É por aí que viaja o lugre Terra Nova na pesca do bacalhau em 1937 e o drama começa quando o Capitão Silva (Vírgilio Castelo) se apercebe que a pesca é miúda nos mares do Canada e resolve dirigir-se em direção à Gronelândia, onde nunca antes os portugueses tinham pescado. Enquanto a tripulação luta contra tempestades e o frio do Atlântico Norte, numa rota nunca antes navegada, o medo e conflito entre a tripulação intensifica-se, numa luta contra o mar e numa luta entre os homens, qual delas a mais mortífera. Parte da produção foi mesmo a bordo do Lugre Santa Maria Manuela, nos mares da Noruega e em Portugal, onde foi simulado o Ártico, um realismo transmitido pelo trailer. A estreia nos cinemas portugueses está agendada para 19 de março.