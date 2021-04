O CEO da WarnerMedia Jason Kilar promete os filmes da Warner Bros. para 2022 vão estrear exclusivamente nos cinemas antes de chegarem a outros formatos, incluindo a plataforma HBO Max.

Em dezembro do ano passado, o estúdio casou polémica ao anunciar a estratégia de lançar ao mesmo tempo os filmes de 2021 nas salas e na HBO Max nos primeiros 31 dias, que inclui “Godzilla vs. Kong”, "O Esquadrão Suicida", o quarto filme da saga “Matrix” e as nova versões de “Dune” e "Mortal Bombat", entre outros.

Mas o filme que marca a estreia de Robert Pattison no mundo dos super-heróis foi dado como exemplo da mudança para 2022.

"Acho que é muito justo dizer que um grande filme, vamos dizer um grande filme DC, 'The Batman' por exemplo, iria exclusivamente primeiro para os cinemas e depois para algum lado como uma HBO Max depois de estar nos cinemas.", indicou Kilar durante o podcast Recode.

Em março deste ano, o estúdio assinou um acordo com a exibidora Cineworld para que os seus filmes a partir do próximo ano fiquem disponíveis exclusivamente nas respetivas salas de cinema nos primeiros 45 dias nos EUA.

No podcast, o CEO mostrou-se "muito contente" com a estratégia de de 2021, dando como exemplo o forte resultado de bilheteira nos EUA de "Godzilla vs. Kong", dizendo que ajudou ao mesmo tempo a HBO Max a chegar a mais subscritores e reduzir a distância de outras plataformas.

Kilar mantém que o estúdio está empenhado no lançamento dos filmes exclusivamente nos cinemas.

"Não quero que ninguém interprete mal o que estamos a fazer agora como uma indicação de que não acreditamos na experiência de ir ao cinema. Não acho que vamos voltar a ver o mundo regressar a 2016. O mundo está a mudar e é assim que é suposto ser.", resumiu.

"Godzilla vs. Kong" estreia nos cinemas portugueses a 6 de maio.

Na Europa, a migração da HBO para HBO Max está prevista ainda para este ano, mas não é conhecida a estratégia de lançamento dos filmes.