"The Batman" foi uma das muitas grandes produções de Hollywood afetadas pela pandemia e Robert Pattinson, o novo intérprete do super-herói comparou a rodagem a "uma operação militar".

A estreia nos cinemas foi adiada, primeiro de 25 de junho de 2021 para 1 de outubro e a seguir para 3 de março de 2022, ao mesmo tempo que a produção adaptava às novas circunstâncias equipas gigantescas de pessoas, a coordenação de complexas cenas de ação e outras variáveis.

A rodagem começou em janeiro de 2020 à volta de Londres e só parou por causa da COVID-19 a 14 de março, várias semanas após outros estúdios terem feito o mesmo, quando, segundo o realizador Matt Reeves, 25% do filme estava feito.

A paragem inicial prevista para duas semanas estendeu-se até a 1 de setembro, para voltar a ser parar três dias e durante duas semanas quando Robert Pattinson testou positivo à COVID-19. O que o levou à analogia militar sobre o que foi preciso para acabar o filme.

"Na maior parte do tempo, tínhamos auriculares para receber as indicações para limitar a quantidade de interações. O mais estranho é que muitas cenas não tinham ninguém atrás da câmara, porque estávamos a tentar... se já existisse uma configuração, controlavam-na à distância. Estranho. Principalmente quando se está num grande estúdio, mas sem ninguém por perto. Isso demorou muito tempo para uma pessoa se conseguir habituar", recordou numa entrevista à Movie Maker.

"Essencialmente, estávamos sempre a rodar à noite. Nem consigo dizer se as pessoas estavam lá ou não. E também a visão periférica dentro do capuz – mal conseguia perceber se estava alguém ou não", acrescentou.

Zoe Kravitz (Catwoman) também explicou o que foi regressar e continuar a trabalhar durante a pandemia.

"Tivemos todos de nos ajustar ao que aquilo parecia – estar no 'set' e ter que usar máscaras, não ver os rostos da equipa e não poder sentar e conversar com a equipa e outras coisas. De certa forma, tornou-se muito impessoal. Portanto, isso foi um bocado triste porque adoro conhecer as equipas com quem trabalho e conviver com elas... acho que estávamos todos felizes por estar lá. Mas toda a gente estava realmente a trabalhar imenso, e ir para casa, sem poder ir a qualquer lado para desanuviar ou até principalmente a um jantar. Todos tínhamos de estar numa bolha e coisas do género. Estava muito grata por estar lá. Mas sem dúvida que foi bizarro", recordou.

Com uma duração confirmada de 175 minutos (créditos incluídos), "The Batman" mostrará os primeiros tempos da luta de Bruce Wayne contra o crime, centrando-se no Enigma (Paul Dano) e o Pinguim (Colin Farrell).

