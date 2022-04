"Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte One" será o título do sétimo filme com Tom Cruise como o espião Ethan Hunt. Em tradução livre: "Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte 1".

A revelação foi feita na quinta-feira na CinemaCon, a convenção anual que está a juntar em Las Vegas os grandes nomes da indústria audiovisual e os proprietários das salas de cinema.

O público exclusivo da CinemaCon também teve direito um trailer, que poderá ser exclusivo do evento ou demorar a ser lançado online: é que a data de estreia atualizada, após vários adiamentos, é 14 de julho de 2023.

Deixando pistas da preparação de mais uma sequência de ação que deram tanta popularidade à saga de filmes, Tom Cruise fez as apresentações em cima de um bimotor, numa mensagem pré-gravada na África do Sul, onde está a filmar a "Parte 2", prevista para chegar aos cinemas a 28 de junho de 2024.

Segundo a descrição do Deadline, a antecipação começa com Ethan Hunt a levar uma descompostura de um velho conhecido.

"Os seus dias de lutar pelo bem maior acabaram. Esta é a nossa oportunidade de controlar a verdade... os conceitos de certo e errado para todos nos próximos séculos. Você tem lutado para salvar um ideal que não existe, nunca existiu. Você precisa escolher um lado", diz-lhe o antigo chefe Kittridge (Henry Czerny, num regresso do primeiro filme de 1996).

Seguem-se imagens de Veneza, Vaticano, Cruise num deserto e muitas cenas de lutas, incluindo entre as personagens de Vanessa Kirby e Rebecca Ferguson, um escritório a sofrer um ataque de gás, antes de conclusão com um grande momento de ação.

Realizado por Christopher McQuarrie, tal como os dois anteriores, "Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte One", o único cuja rodagem já terminou oficialmente a 10 de setembro do ano passado após ano e meio de caos, já esteve previsto para chegar aos cinemas a 23 de julho e 19 de novembro de 2021, além de 27 de maio e 30 de setembro de 2022.

Em janeiro de 2019, foi anunciado que os dois filmes iam ser rodados de seguida com o realizador Christopher McQuarrie, que já fizera os dois anteriores, mas esse plano acabou por ficar pelo caminho.

Ainda com Simon Pegg, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Cary Elwes e Angela Bassett, e um orçamento acima de 200 milhões de dólares, foi uma das primeiras grandes produções afetadas pela COVID-19: tudo estava preparado para começar a rodagem internacional a 20 de fevereiro de 2020 em Veneza antes da suspensão por causa do aumento de infeções que fizeram de Itália, um dos países inicialmente mais afetados pandemia. A produção reagrupou-se na Grã-Bretanha, mas a preparação acabou por parar pouco depois com o confinamento.

No verão de 2020 e após definir grandes medidas de segurança, foi uma das primeiras produções de Hollywood a recomeçar, com Tom Cruise a liderar o processo, chegando a pagar do seu bolso o aluguer de um navio para manter a equipa isolada durante a estadia na Noruega. Entretanto, a paragem já tinha forçado Nicholas Hoult a desistir do papel do principal vilão por razões de agenda, sendo substituído por Esai Morales.

Em agosto, surgiu uma polémica com a intenção da produção querer rebentar uma ponte com 111 anos desativada na Polónia e nova paragem após uma cena de ação com um mota acabar com um grande incêndio.

A rodagem começou oficialmente a 6 de setembro de 2020, mas em outubro voltou a ser suspensa após 12 pessoas testarem positivo. Já em dezembro, uma gravação tornou-se viral em que a estrela foi apanhada a dar uma descompostura aos gritos e palavrões a cerca de 50 pessoas após apanhar duas a não seguir as regras de distanciamento social.

Após passar por vários países, Christopher McQuarrie confirmou o regresso da produção a Londres a 14 de fevereiro de 2021 para os "toques finais"... que afinal, com algumas pausas, se prolongou por mais sete meses, que incluíram outra suspensão após vários testes de rotina terem dado positivo com COVID-19, colocando dezenas de pessoas em isolamento, incluindo Tom Cruise, que ainda foi vítima de um roubo de vários milhares de dólares do carro do seu guarda-costas em agosto.