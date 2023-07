Tom Cruise corre nos seus filmes. E muito.

O "fenómeno" está estudado: o exercício começou timidamente com o romântico "Um Amor Infinito", de 1981, onde tinha um pequeníssimo papel e, após muitas corridas, chegou a um outro nível com a cena da perseguição no Dubai em plena tempestade de areia de "Missão Impossível: Operação Fantasma" (2011), onde o ator parecia um autêntico Exterminador Implacável.

Existem guias de treino, corridas anuais "Run Like Tom Cruise Run" [Correr como corre Tom Cruise] e até jogos para tentar associar a corrida ao respetivo filme, além dos vídeos feitos pelos fãs que juntam cenas de tanto exercício, mas finalmente chegou o reconhecimento oficial deste fenómeno da cultura popular tão admirado como parodiado.

Aproveitando o aniversário de Tom Cruise a 3 de julho e a chegada de "Missão Impossível - Ajuste de Contas: Parte Um" aos cinemas no dia 12, a Paramount Pictures lançou uma super montagem com as suas muitas corridas em toda a saga desde 1996.

Sem surpresa, o vídeo já se tornou viral: são 10 minutos impressionantes de corridas por prédios, a fugir de mísseis disparados de helicópteros ou para chegar à asa de um avião militar, que incluem já uma antecipação do que se vai ver no sétimo filme, confirmando que tanta "Missão Impossível" nos últimos 27 anos não pesa em Tom Cruise.

"Missão Impossível - Ajuste de Contas: Parte Um", com Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby, entre outros, chega a 12 de julho aos cinemas portugueses. Atualmente em rodagem, a "Parte Dois" está anunciada para 28 de julho de 2024 (data internacional).

TRAILER LEGENDADO