Parker, Peter Parker?

Tom Holland teve uma ideia para um filme sobre o icónico James Bond na sua juventude (naturalmente com ele como protagonista), mas foi rejeitada pelo estúdio.

O atual Homem-Aranha do Universo Cinematográfico Marvel contou que chegou a apresentar a proposta ao estúdio (a Sony, que assegurava a distribuição dos filmes na altura).

"Tive um encontro, após ou durante [a rodagem] 'Homem-Aranha 2' ['Longe de Casa', em 2019] com a Sony para propor esta ideia de um filme sobre um jovem Bond que tive", contou à revista britânica Total Film.

"Era a história da origem de James Bond. Realmente não fazia sentido. Não funcionou. Era o sonho de um miúdo e não penso que os detentores do espólio Bond estivessem especialmente interessados", admitiu o ator de 25 anos.

No entanto, nem tudo foi perdido porque abriu caminho para desbloquear outro projeto que a Sony estava a tentar fazer há mais de 10 anos e que vai ser possível ver nos cinemas em fevereiro... com Tom Holland.

"A ideia de um filme sobre um jovem Bond despertou por sua vez esta ideia de que era possível fazer a história do Nathan Drake como uma história do começo em vez de ser uma adição aos videojogos. E isso abriu uma conversa", recordou sobre como começou o seu envolvimento com o novo filme "Uncharted".