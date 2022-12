O dia em que se rodou a cena que juntou Val Kilmer e Tom Cruise novamente como Iceman e Maverick foi um dos mais "memoráveis" da rodagem de "Top Gun: Maverick", revelou o realizador Joseph Kosinski.

O icónico reencontro dos dois atores do primeiro "Top Gun" 36 anos depois foi recordado durante uma conversa promovida pela revista Variety com o colega Rian Johnson ("Glass Onion: Um Mistério Knives Out") em que este quis saber como foi criada a cena.

Segundo Kosinski, a ideia de Iceman estar doente com cancro na garganta foi do próprio Val Kilmer, que teve o mesmo problema de saúde.

"Sem dúvida, um dos dias mais memoráveis na rodagem. Foi o Val que teve a ideia do Iceman estar doente. Achei que era uma ideia muito corajosa da parte doo Val, mas obviamente abriu toda esta história para Iceman e Maverick que trabalhámos então no argumento. Nas primeiras versões, Iceman e Maverick conversavam durante toda a cena - era mais falado. À medida que avançámos, mudámos para que Iceman datilografasse a primeira metade da cena", recordou.

O realizador explicou a seguir que parte da alteração foi por causa da própria dificuldade de Kilmer em falar, mas também porque deu impacto quando finalmente o fez: "Deu realmente outra potência ao momento no final da cena em que Iceman fala. Tínhamos uma versão em que não tinha a piada no final e era uma cena mais sombria, mas a piada entrou ali".

Rian Johnson descreve o momento como "uma nota perfeita" que também permitiu ao público libertar toda a emoção que estava a sentir com o reencontro.

"Aqueles dois tios juntos, não foi preciso fazer muitas vezes. E o que se vê no ecrã foi muito o que se sentiu na sala naquele dia. Esse é um daqueles dias que nunca vou esquecer", confirmou Kosinski.

Com mais de 1,488 mil milhões de dólares de receitas nas bilheteiras mundiais, "Top Gun: Maverick" é o filme mais rentável de 2022 e o 11.º na história do cinema, num ranking em que as receitas dos outros títulos não são atualizadas pela inflação.

Com 715.162 espectadores até esta segunda-feira, também é o filme mais visto do ano nos cinemas portugueses.

TRAILER LEGENDADO.