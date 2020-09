Fechou cinemas, adiou estreias e cancelou festivais, mas nem a pandemia conseguiu impedir que alguns filmes comecem a ser falados para os Óscares.

A cerimónia só vai acontecer a 25 de abril de 2021, mas "Nomadland" tornou-se consensualmente o primeiro grande favorito às estatuetas após acumular este mês o Leão de Ouro no Festival de Veneza (Itália) e o Prémio do Público no Festival de Toronto (Canadá).

No centro da história está Frances McDormand como uma mulher já com mais de 60 anos que perde tudo na grande crise económica de 2008 e decide viajar através de autocaravana pelos EUA, numa existência nómada.

Realizado pela americana de origem chinesa Chloé Zhao, de 38 anos, que entretanto já dirigiu "Eternals", que a Marvel irá estrear em 2021, "Nomadland" conclui uma trilogia temática dedicada a locais e pessoas do oeste americano, que começou com "Songs My Brothers Taught Me" (2015) e inclui "The Rider" (2017).

Ao contrário desses filmes, inéditos nos cinemas portugueses, foi anunciada para janeiro em data a definir a estreia de "Nomadland - Sobreviver Na América" através da divulgação de um "teaser trailer" legendado.

