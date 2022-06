Uma versão censurada de Chris Hemsworth como o super-herói completamente nu à frente de Zeus, levando várias personagens a desmaiar, foi o momento mais comentado do trailer de "Thor: Amor e Trovão" lançado a 23 de maio, muito à frente das aparições de Natalie Portman como a Poderosa Thor ou Christian Bale como o assassino galáctico conhecido como Gorr.

A sequência está na versão final do filme e valeu ao novo filme da Marvel uma classificação etária "PG-13" nos EUA, com um aviso inédito para "nudez parcial".

Numa entrevista de promoção de "Buzz Lightyear", onde é uma das vozes da versão original, o realizador Taika Waititi explicou com humor a inclusão da cena.

"Todos sabíamos que a queríamos fazer desde uma fase muito inicial. Estava no primeiro rascunho do argumento e o Chris também estava a bordo", contou ao 'site' ComicBook.com.

"Acho que quando se tem com corpo como o do Chris, bem, até ele percebe. Seria simplesmente um desperdício não o exibir. Seria um crime contra a humanidade. Portanto, trata-se de satisfazer as massas", brincou.

Ainda com Natalie Portman, Christian Bale (como o assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses), Tessa Thompson, Chris Pratt e outros atores de "Guardiões da Galáxia", a estreia de "Thor: Amor e Trovão" nos cinemas será a 7 de julho.

