Problemas com a produção de uma nova versão de "Blade" forçaram a Disney a adiar a estreia nos cinemas de vários filmes do Universo Cinematográfico Marvel (MCU, pela sigla oficial).

Anunciado para 3 de novembro de 2023, os problemas com o projeto com Mahershala Ali como o caçador de vampiros tornaram-se públicos com a desistência do realizador Bassam Tariq no final de setembro, a poucas semanas do início oficial da rodagem, marcada para o início de novembro em Atlanta.

Pela mesma altura, Jeff Sneider, da reputada newsletter The Ankler, partilhava nas redes sociais que tinha ficado a saber que o argumento tinha cerca de 90 páginas e precisamente duas cenas de ação fracas.

A mensagem avança ainda que o ator vencedor de dois Óscares estaria "bastante frustrado" com o processo e constava que havia um menor acompanhamento ou envolvimento do presidente da Marvel Studios Kevin Feige (com a expansão pelas séries para o Disney+, o estúdio está a produzir em média oito projetos por ano).

Sem ter ainda anunciado oficialmente um novo realizador e com os prazos a apertarem, não foi uma surpresa do adiamento da estreia de "Blade" para 6 de setembro de 2024, a data que estava reservada para "Deadpool 3".

Como o MCU está interligado, os filmes seguintes tiveram de ser realinhados: "Deadpool 3" passou para 8 de novembro de 2024, a data onde estava "Quarteto Fantástico", que passou para 14 de fevereiro de 2025, onde constava um filme Marvel ainda com título por anunciar e que foi transferido para 7 de novembro de 2025.

Já "Avengers: Secret Wars" foi adiado de 7 de novembro de 2025 para 1 de maio de 2026 e outro filme Marvel sem título que estava nesta data foi retirado do calendário pela Disney.

O próximo filme a chegar aos cinemas será "Black Panther: Wakanda Para Sempre" a 10 de novembro, que marca o fim da fase 4 do MCU.

Seguem-se "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" (17 de fevereiro de 2023), "Guardiões da Galáxia Vol. 3" (5 de maio de 2023) e "The Marvels" (28 de julho de 2023).

Com a saída de "Blade", haverá uma pausa no cinema de nove meses, até à chegada de "Captain America: New World Order" (4 de maio de 2024), seguido por "Thunderbolts" (26 de julho de 2024) e os filmes agora com novas datas.