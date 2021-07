"Velocidade Furiosa 9" esteve a todo vapor no simbólico fim de semana do 4 de julho nos EUA (em que se festeja o Dia da Independência), mantendo-se na liderança com 23,8 milhões de dólares nas bilheteiras [20,04 milhões de euros], avançou o site especializado na indústria cinematográfica Exhibitor Relations.

Esse valor total, que se refere apenas aos três primeiros dias dos quatro do período feriado deste ano, representa uma queda drástica em relação aos 70 milhões da estreia deste filme de ação há uma semana nos EUA.

Ainda assim, as receitas mundiais até domingo foram de 491,5 milhões de dólares, preparando-se para chegar aos 500 milhões esta segunda-feira, um marco histórico para um filme americano na era da pandemia e o primeiro lançado desde 2019 por qualquer estúdio de Hollywood. Esta nono episódio da saga liderado por Vin Diesel e Michelle Rodríguez vai juntar-se aos chineses "Hi, Mom" e "Detective Chinatown 3" como os únicos a passar esse valor em 2020 e 2021.

O estúdio Universal Pictures também conseguiu um feito raro, dominando os três primeiros lugares nas bilheteiras e com sequelas: a animação "Boss Baby: Negócios de Família", ficou em segundo lugar, com 17,3 milhões de dólares [14,57 milhões de euros], seguido por "A Purga: Adeus América", com 12,8 milhões de dólares [10,78 milhões de euros].

Enquanto Hollywood recupera dos efeitos da devastadora pandemia da COVID-19, os estúdios ainda têm por lançar o usual cardápio completo de "blockbusters" do verão no hemisfério norte.

A receita bruta combinada de 70,7 milhões de dólares para os 12 filmes principais exibidos este fim de semana foi menos da metade do habitual para os fins de semana dos feriados de 4 de julho.