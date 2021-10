Foram anunciadas esta quarta-feira as nomeações para os People's Choice Awards.

Estes prémios distinguem-se de muitos outros porque os vencedores são decididos pelos fãs e tem categorias pouco convencionais entre as 40 que homenageiam os favoritos do público no cinema, televisão, música e cultura pop.

Em cinema, "Velocidade Furiosa 9" destaca-se claramente na frente com oito nomeações, nomeadamente a de "Filme de 2021" e para Vin Diesel, Charlize Theron e John Cena.

Nomeados para "Filme de 2021" estão também "Dune", A Guerra do Amanhã", "O Príncipe Volta a Nova Iorque", "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis", "Venom: Tempo de Carnificina", "Viúva Negra" e "007: Sem Tempo Para Morrer".

A categoria de "estrela masculina de 2021" tem a "curiosidade" de colocar em competição não só Vin Diesel e John Cena pelo mesmo filme, mas também incluir Dwayne Johnson ("Jungle Cruise"), que mantém uma polémica pública com Diesel há vários anos.

Nas séries, "Loki" parte na frente com cinco nomeações, mais uma do que "Ted Lasso", "This Is Us" e "Anatomia de Grey".

Todas estão nomeadas para "Programa de 2021" com "The Bachelor", "Cobra Kai", "Law & Order: Special Victims Unit", "Saturday Night Live" e "WandaVision".

Adele, Justin Bieber, Cardi B, Olivia Rodrigo e Lil Nas X surgem entre os nomeados nas categorias de música, com BTS, Coldplay e the Jonas Brothers na corrida para "Grupo de 2021".

Pelas redes sociais, Britney Spears, Dwayne Johnson e Addison Rae estão entre os que concorrem a "Estrela Social 2021".

As votações estão abertas a partir de agora e até 17 de novembro para escolher os vencedores em www.votepca.com e no Twitter, com os fãs a terem direito a votar duas vezes a 9 de novembro.

A cerimónia ao vivo onde tudo será revelado está marcada para 7 de dezembro em Santa Monica.