Austin Butler foi o escolhido para representar Elvis Presley no cinema, revelou o Deadline Hollywood.

O ator e cantor (e namorado de Vanessa Hudgens), que entrou na série "The Shannara Chronicles" e no filme "Os Mortos Não Morrem", era o menos conhecido dos cinco finalistas para o novo projeto do realizador Baz Luhrmann, o mesmo de "Moulin Rouge". Tem ainda um papel em "Era Uma Vez em... Hollywood", de Tarantino, que chega aos cinemas a 8 de agosto.

Austin Butler

"Sabia que não podia fazer este filme se o 'casting' não fosse absolutamente certo e procurámos exaustivamente por um ator com o talento de evocar o singular movimento natural e qualidades vocais desta estrela inigualável, mas também a vulnerabilidade interior do artista", revelou o cineasta em comunicado do Deadline.