"Vingadores: Endgame" está numa trajetória descendente nas bilheteiras mais rápida do que se esperava e a este ritmo pode não chegar a bater o recorde mundial de "Avatar" (2009).

Há pouco mais de um mês, o filme da Marvel tornou-se o primeiro na história dos cinemas a chegar aos mil milhões de dólares no fim de semana de estreia.

Além disso, em apenas 11 dias tornou-se o quinto filme a passar a marca dos 2 mil milhões de dólares a nível mundial, algo que "Avatar" só conseguiu ao fim de 47 dias.

Por esta altura, os analistas pensavem que já teria ultrapassado o filme de James Cameron, mas as receitas agora começaram agora a cair mais depressa, com as atenções dos espectadores a virarem-se para outros filmes, como "Pokémon Detetive Pikachu", "John Wick 3" e "Aladdin".

"Está a abrandar mais do que todos estávamos à espera", admitiu Shawn Robbins, analista-chefe do BoxOffice Media ao The Hollywood Reporter.