O produtor sublinhou que “ele foi o nosso T’Challa, o nosso Pantera Negra e o nosso querido amigo. Cada vez que entrava num set, ele irradiava carisma e alegria, e cada vez que aparecia no ecrã ele criava algo de verdadeiramente indelével. Ele encarnou muita gente extraordinária no seu trabalho, e ninguém era melhor do que ele para dar vida a grandes homens. Ele era tão inteligente e gentil e poderoso e forte como qualquer pessoa que interpretou. Agora ele toma o seu lugar junto deles como ícones para a eternidade. A família dos Marvel Studios sente um profundo pesar com esta perda e junta-se esta noite ao luto com a sua família.”

Bob Iger, o chairman da Walt Disney Company, também reforçou a importância e a humanidade do ator em comunicado: “Estamos todos muito tristes com a perda trágica de Chadwick Boseman — um talento extraordinário e uma das almas mais gentis e generosas que alguma vez conheci. Ele trouxe imensa força, dignidade e profundidade ao seu papel revolucionário de Pantera Negra; estilhaçou mitos e estereótipos, tornando-se um herói há muito esperado para milhões em todo o mundo, e inspirando-nos a todos a sonhar mais alto e a exigir mais que o status quo. Fazemos o luto por tudo o que ele era, bem como por tudo o que ele estava destinado a ser. Para os seus amigos e milhões de fãs, a sua ausência dos ecrãs só é eclipsada pela sua ausência ainda maior das nossas vidas. Todos nós na Disney enviamos os nossos sentimentos e sentidas condolências à sua família".

Joe Biden e Kamala Harris, o candidato e a vice-candidata à Presidência da República dos EUA pelo Partido Democrata, também já reagiram no Twitter. Biden afirmou que "O verdadeiro poder de @Chadwick Boseman era maior do que aquilo que vimos no ecrã. Do Pantera Negra a Jackie Robinson, ele inspirou gerações e mostrou-lhes que podem ser tudo o que quiserem - até super-heróis. A Jill e eu estamos a rezar pelos seus entes queridos neste momento difícil".

Kamala Harris, que mereceu o último post no Twitter de Boseman em apoio à sua candidatura à vice-presidência, recordou o amigo, como ela licenciado pela Universidade de Harris: "Destroçada. O meu amigo e camarada Bison [da Universidade de Harris] Chadwick Boseman era brilhante, generoso, culto e humilde. Ele partiu cedo demais mas a sua vida fez diferença. Envio as minhas sinceras condolências à família".

As reações dos colegas nas redes sociais foram imediatas e muito sentidas, nomeadamente de vários membros do Universo Cinematográfico Marvel, como Angela Basset, Sterling K. Brown, Chris Evans, Chris Pratt, Zoe Saldana, Tom Holland, Don Cheadle, Chris Hemsworth, Brie Larson e Mark Ruffallo, bem como de outros como Viola Davis, Dwayne Johnson, Josh Gad, Oprah Winfrey, Halle Berry, John Boyega, Ryan Reynolds, Kevin Hart, Jordan Peele, Carl Weathers, Kerry Washington, Ice Cube e Denzel Washington. Este último ajudou a pagar as aulas de arte dramática ao jovem Boseman na Universidade de Harris, sublinhou que "ele era uma alma gentil e um artista brilhante, que ficará connosco para a eternidade através das suas interpretações icónicas na sua breve mas ilustre carreira. Que Deus abençoe Chadwick Boseman".

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, os estúdios da Marvel e da concorrente DC ou a National Football League, liga de futebol americano, também lamentaram a morte do ator.