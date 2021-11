Só nos primeiros três dias, mais de 30 mil fãs assinaram uma petição a exigir que James Corden não entre no filme musical "Wicked".

A animosidade surge por causa da omnipresença do ator, comediante e apresentador britânico em várias adaptações recentes mal sucedidas de aclamados musicais ao cinema, como "Cats", de Tom Hooper, e "The Prom", de Ryan Murphy, além de "Cinderella", com Camila Cabello.

O alarmismo começou na quinta-feira da semana passada, logo a seguir ao anúncio de que Ariana Grande e Cynthia Erivo tinham sido escolhidas para a adaptação ao cinema do famoso musical da Broadway: James Corden tornou-se um tópico nas redes sociais, com fãs a "implorarem" para se "manter longe" do projeto.

Daí passou-se à inevitável petição aos produtores e ao estúdio que se tornou viral, muito curta e direta na intenção: "De forma nenhuma James Corden deve estar ou aproximar-se da produção do filme 'Wicked'... é basicamente isto".

Com realização de Jon M. Chu (“Asiáticos Doidos e Ricos”) e ainda sem data de estreia, a rodagem da ambiciosa produção arranca em junho de 2022 na Grã-Bretanha... mais ou menos a mesma altura em que James Corden costuma meter férias do seu 'talk-show' nos EUA.