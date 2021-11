Contabilizando-se como a 7.ª edição, o Ymotion - Festival de Cinema Jovem, que decorre entre 8 e 13 de novembro em Famalicão, orgulha-se de ter recebido um número recorde de inscrições de curtas-metragens (cerca de 255 curtas provenientes de 52 cidades portuguesas).

A Seleção Oficial resultou em 40 curtas, sendo 20 delas competindo pelo grande Prémio Joaquim de Almeida.

Entre os selecionados destaca-se o conto de tempos sombrios e ocultados com “Noite Perpétua”, de Pedro Peralta, que mesmo tendo uma carreira composta somente por curtas, é já um dos grandes nomes da cinematografia nacional.

Na concorrência há ainda os novos trabalhos de Gonçalo de Almeida (“A Rapariga de Saturno”), Lúcia Pires (“A Rainha”), Guilherme Daniel (“Os Abismos da Alma”) e Luís Costa (“O Nosso Reino”).

Para além da competição, o evento conduzirá uma homenagem à atriz Maria João Bastos (“Os Mistérios de Lisboa”), conversa com a produtora Pandora Cunha Telles e o trabalho da Ukbar Filmes ao longo destes anos, um 'Talk & Showcase' da banda Capitão Fausto, um tributo aos compositores Ennio Morricone e Bernardo Sasseti, por jovens músicos famalicenses, e as revelação das primeiras imagens de “Revolta”, a primeira realização do argumentista Tiago R. Santos, com Ricardo Pereira, Teresa Tavares, Margarida Vila-Nova e Cristóvão Campos no elenco.

O jornalista, crítico de cinema e comissário do festival Rui Pedro Tendinha conversará com todos os convidados.

Ymotion dará o seu arranque com a exibição de “Musgo”, da jovem cineasta famalicense, Alexandra Guimarães.

Toda a programação do Ymotion poderá ser vista no sítio oficial.