Syro lançou no passado sábado, dia 11 de Novembro (11/11) o seu segundo álbum de originais, "11 11". Na sexta-feira que antecedeu o lançamento, o artista revelou o single “Brutos Diamantes”, com a participação de Bispo.

Este álbum, do qual fazem parte temas como "Dor de Amar", com Mariana Pacheco, e “Podia Jurar”, conta com 22 canções compostas maioritariamente pelo artista.

"Este projeto é fruto sofrido pelo trabalho e esforço nele incutidos, de mãos dadas com quem fui e o que vivi na fase de criação. Numa altura em que a música se consome de forma rápida e descomprometida, decidi trazer-vos 22 faixas, fazendo-me chegar a todos vocês da melhor forma que consigo - através da minha arte", explica o cantor.

"São 22 temas de gratidão por existirem e acreditarem comigo", remata.