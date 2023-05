“O Língua Terra nasceu com o intuito de promover o intercâmbio entre artistas dos países unidos pela língua portuguesa e fomentar conexões culturais e criações artísticas colaborativas, buscando visibilizar a diversidade cultural que compõe os diferentes territórios e contribuir com reflexões sobre um mundo mais justo e igualitário”, afirma Mônica Cosas, fundadora e organizadora do evento.

Assim, esta terceira edição volta a privilegiar as manifestações culturais do Brasil, dando ênfase à expressão artística feminina, sendo o cartaz composto na sua totalidade por mulheres que encontram na arte uma fonte de expressão.

A música está muito bem representada por dois grandes talentos: Adriana Calcanhotto, que convidou Salvador Sobral para participar do seu concerto no dia 5 de junho; e por Bia Ferreira, que vai apresentar-se a 2 de julho. A artista educadora Dani Zulu também vai ministrar o workshop "Iniciação à percussão corporal", abrindo o festival no dia 3 de junho.

O cartaz completa-se com a exibição dos documentários "Aleluia: O Canto Infinito", dirigido pela cineasta Tenille Bezerra no dia 7 de junho; "Filhos de João: O Admirável Mundo Novo Baiano", realizado por Henrique Dantas , no dia 14 de junho e "Aquilo que Eu Nunca Perdi", assinado por Marina Thomé, no dia 21 de junho.

DETALHES DA PROGRAMAÇÃO:

3 de junho, sábado, às 15h00

Workshop Dani Zulu

Local: Roof do Fórum Luísa Todi

Entrada gratuita

5 de junho, segunda-feira, às 21h30

Concerto de Adriana Calcanhotto

Participação especial: Salvador Sobral

Local: Fórum Luísa Todi

Bilhetes a 12 euros

7 de junho, quarta-feira, às 21h30

Exibição do filme "Aleluia: O Canto Infinito"

Local: Cinema Charlot - Auditório Municipal - Setúbal

Bilhetes: 4,50 euros (à venda no local)

Descontos: 3,50 euros (mais de 65 anos, para estudantes com idade até 25 anos)

Gratuito para pessoas em lares de terceira idade e reformados da Câmara Municipal de Setúbal

21 de junho, quarta-feira , às 21h30

Exibição do filme "Aquilo que Eu Nunca Perdi"

Local: Cinema Charlot - Auditório Municipal - Setúbal

Bilhetes: 4,50 euros (à venda no local)

Descontos: 3,50 euros (mais de 65 anos, para estudantes com idade até 25 anos)

Gratuito para pessoas em lares de terceira idade e reformados da Câmara Municipal de Setúbal

2 de julho, domingo, às 21h30

Concerto de Bia Ferreira. Primeira parte do concerto: Bárbara Eugênia

Local: Fórum Luísa Todi

Bilhetes a 12 euros