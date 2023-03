Dia 22 de março a cantora e compositora atua no Teatro Maria Matos, em Lisboa, no dia 24 de março ruma a Norte para um concerto na Casa da Música, no Porto, no dia seguinte segue para Coimbra (Auditório Conservatório), e termina em Braga no dia 1 de abril.

Agnes Nunes, “jovem baiana de voz suave que transita entre géneros musicais como a MPB [Música Popular Brasileira], o forró e o blues”, editou este ano o álbum de estreia, “Menina Mulher”.

Os bilhetes para os concertos de Agnes Nunes em Portugal, cuja primeira parte é assegurada pela cantora brasileira Mari Froes, estão à venda.