Mimicat apresentou a canção "Ai coração" através da livre submissão de canções e conquistou os espectadores e os jurados. Na final do Festival da Canção, que decorreu este sábado, dia 11 de março, a cantora foi a escolhida para representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, em Liverpool.

Segundo a RTP, é a primeira vez na história que um tema da livre submissão vence o concurso nacional.

"Ai coração" foi a canção mais votada pelo público.

Na final, o peso das votações foi repartido entre os telespectadores e um júri, com representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas.

Os votos do público

O público atribuiu um ponto a "Fim do mundo", da cantora Inês Apenas. "Viver", dos Sal, conquistou 2 pontos, seguida por "Povo", de Ivandro (3 pontos), "Nasci Maria", de Cláudia Pascoal (4 pontos), "Encruzilhada", de Churky (6 pontos), "Goodnight", de Bárbara Tinoco (6 pontos), e de "Tormento", dos Voodoo Marmalade (7 pontos).

Já "World needs therapy, dos Dapunksportif, recebeu os oitos pontos do televoto. Os dez pontos do público foram entregues a

Os votos do júri

"Festa", de Edmundo Inácio, e "Ai Coração", de Mimicat, foram as canções mais votadas pelo júri regional - as duas canções ficaram empatadas em primeiro lugar 66 pontos.

A região do Norte atribuiu os 12 pontos ao tema "Povo", de Ivandro. "Ai Coração", de Mimicat, recebeu a pontuação máxima do júri da região Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Madeira e Açores.

Já os jurados do Alentejo entregou 12 pontos a Edmundo Inácio ("Festa"). “Contraste Mudo” (You Can’t Win Charlie Brown) conquistou pontuação máxima do júri do Algarve.

O tema vencedor deste ano vai representar Portugal no 67.º Festival Eurovisão da Canção, marcado para Liverpool, no Reino Unido, em maio. As duas semifinais estão marcadas para os dias 9 e 11 de maio, e a grande final para o dia 13.

A final do Festival da Canção decorreu sábado, dia 11 de março A última ronda da fase nacional do representante português para a edição de 2023 do Festival Eurovisão da Canção foi apresentada por Filomena Cautela e Vasco Palmeirim.

Na final, concorreram 13 temas - sete apurados na primeira semifinal e seis classificados na segunda semifinal. Na última fase, além dos pontos do público (televoto), as votações do júri foram feitas por representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas- em caso de empate, nas semifinais prevalece a escolha do júri e, na final, a do público.

No dia 25 de fevereiro, na primeira semifinal foram apurados sete temas para disputarem a final: “Encruzilhada” (Churky), “Nasci Maria” (Cláudia Pascoal), “Viver” (SAL), “Ai Coração” (Mimicat), “Contraste Mudo” (You Can’t Win Charlie Brown), “Endless World” (Neon Soho) e “Sapatos de Cimento” (Quim Albergaria/Esse Povo).

Deveriam ter passado seis, mas uma falha técnica na linha telefónica de votação da canção “Sapatos de Cimento”, à qual a RTP indicou ser alheia, levou ao apuramento automático do tema composto por Quim Albergaria e interpretado por Esse Povo.

Tal como na primeira ronda, na segunda semifinal, foram apuradas seis canções - cinco foram selecionados através do sistema de votação habitual (metade da pontuação atribuída a um júri profissional e a outra metade ao voto do público): “Povo” (Ivandro), “A festa” (composta e interpretada por Edmundo Inácio), “Goodnight” (Bárbara Tinoco), “Tormento” (Voodoo Marmalade), “Fim do mundo” (Inês Apenas) e “World needs therapy” (Dapunksportif).

VEJA AS ATUAÇÕES NA FINAL:

1. "Nasci Maria" - Cláudia Pascoal - ver aqui

2. "Encruzilhada" - Churky - ver aqui

3. "Sapatos de Cimento" - Esse Povo - ver aqui

4. "Goodnight" - Bárbara Tinoco - ver aqui

5. "Contraste Mudo" - You Can't Win, Charlie Brown- ver aqui

6. "Tormento" - Voodoo Marmalade - ver aqui

7. "Fim do Mundo" - Inês Apenas - ver aqui

8. "Ai Coração" - mimicat - veja aqui - ver aqui

9. "World Needs Therapy" - Dapunksportif - ver aqui

10. "Endless World" - Neon Soho - ver aqui

11. "Povo" - Ivandro - ver aqui

12. "A Festa" - Edmundo Inácio - ver aqui

13. "Viver" - SAL - ver aqui

Jesus Quisto 'invadem' final do Festival da Canção

Depois de serem excluídos do Festival da Canção, os Jesus Quisto decidiram orquestrar um plano para invadir a sede da RTP e subir ao palco do concurso. A a banda fictícia da série "Pôr do Sol" contou com a ajuda de Tânia Ribas de Oliveira.

"Vocês excluíram-nos do Festival mas nós recusamos-nos a aceitar porque somos jovens", frisou o grupo a Filomena Cautela, Vasco Palmeirim e Inês Lopes Gonçalves. "Não somos nós que mandámos, quem manda aqui é a Lenka", frisou o apresentador.

No palco do Festival da Canção, os Jesus Quisto recordou que vai atuar nos Coliseus em abril e apresentaram o tema "For Win the Festivals", com o Coro Santo Amaro de Oeiras.

VEJA AQUI A ATUAÇÃO.

O tributo aos The Beatles

Na final do Festival da Canção, Salvador Sobral subiu a palco para recordar temas dos The Beatles, banda de Liverpool, cidade que recebe este ano o Festival Eurovisão da Canção.

O artista começou recordou o famoso medley do lado B do disco "Abbey Road ", dos The Beatles - veja aqui o vídeo.

"She Came in through the bathroom window", "Sun King", "Golden Slumbers" e "The End" foram os temas interpretados pelo músico.

VEJA AQUI A ATUAÇÃO.

Um passeio por Liverpool

David Fonseca subiu ao palco do Festival da Canção para passear por canções que nasceram em Liverpool, no Reino Unido - veja aqui a atuação.

"Enola Gay", dos Orchestral Manoeuvres In The Dark, "Relax" (Frankie Goes to Hollywood)

"Foi uma longa jornada, mas chegamos aqui e chegamos bem", contou o artista em conversa com Vasco Palmeirim. "Estou muito satisfeito com aquilo que fizemos aqui", rematou.

"saudade, saudade": a atuação de MARO

MARO, artista que representou Portugal na edição de 2022 do Festival Eurovisão da Canção, também subiu a palco para interpretar "saudade, saudade". Em palco, a artista esteve acompanhada por um coro de 25 músicos que participaram no Festival da Canção 2022 - veja aqui o vídeo.

"Queria fazer isto na Eurovisão, mas não deu, só podiam ser seis", revelou a cantora. "Foi um privilégio e uma honra dar a cara pelo meus país", acrescentou a artista no final da atuação.