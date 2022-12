No dia 29 de setembro, Alceu Valença atua no Casino da Figueira da Foz, no dia seguinte no Hard Club no Porto e, no dia 4 de outubro, no Casino do Estoril.

Alceu Valença, 76 anos, com uma carreira musical iniciada em 1971, pela qual optou em vez da advocacia, anunciou uma digressão pela Europa, entre setembro e outubro próximos, que abre no Melkweg, em Amesterdão, no dia 21 de setembro, e que segue, no dia 23, até Berlim, para uma atuação no Festival Kreuzberg, no dia 27, até ao Apolo, em Barcelona, continuando, já em outubro, no dia 7, pelo Le Trianon, em Paris, e que termina no dia seguinte no Electric Brixon, em Londres.