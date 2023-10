Fernando Daniel estreou-se este sábado, dia 14 de outubro, na Altice Arena, em Lisboa.

Na reta final do concerto, centro da Altice Arena, numa plataforma elevada e ao piano (com a fotografia do avô no cenário), o artista tocou "Melodia da Saudade" e foram poucos os fãs que não se emocionaram.

Nas redes sociais, os fãs partilharam vídeos do momento.

Veja os vídeos: