Os Arcade Fire são a mais recente confirmação para o NOS Alive 2024. A banda vai atuar no Palco NOS no dia 11 de julho, juntando-se aos The Smashing Pumpkins, Benjamin Clementine, Black Pumas, Nothing But Thieves e Kenya Grace e no alinhamento já confirmado para esse dia no festival.

Os canadianos Arcade Fire rapidamente conquistaram a reputação de transcendentes espetáculos ao vivo. No final da digressão em apoio ao álbum de estreia de 2004, "Funeral" — aclamado como um dos melhores e mais importantes álbuns dos anos 2000 — a experiência ao vivo dos Arcade Fire já reunia muitos fãs, enquanto a banda se encontrava a partilhar palcos com artistas como U2 e David Bowie.

O álbum foi considerado o melhor dos anos 2000 pela Rolling Stone e liderou listas de Melhores da Década em todo o mundo.

Os álbuns subsequentes do grupo renderam à banda três números 1 mundiais, nove nomeações aos Grammys, um Brit award para Melhor Álbum Internacional, bem como uma nomeação aos Óscares pela banda sonora original do filme "Her".

WE (2022), o sexto álbum dos Arcade Fire, chega agora ao Palco NOS da 16ª edição do NOS Alive, no dia 11 de julho de 2024.

Além dos Arcade Fie, a organização do NOS Alive 2024 já tinha confirmado Pearl Jam, Sum 41, AURORA, Benjamin Clementine, Black Pumas, Dua Lipa, Floating Points, Jessie Ware, Kenya Grace, Khruangbin, Larkin Poe, Michael Kiwanuka, Nothing But Thieves, T-Rex e Smashing Pumpkins.

Os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais e no site oficial do NOS Alive. O evento regressa nos dias 11, 12 e 13 de julho de 2024 ao Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.