Os AC/DC estão a preparar novidades. Esta terça-feira, dia 6 de fevereiro, a banda partilhou um pequeno teaser nas redes sociais ao som de "Are You Ready", tema do álbum "The Razors Edge", lançado em 1990.

Segundo a Billboard, há várias "pistas" sobre uma nova digressão que deverá passar pela Europa durante o verão.

Em outubro de 2023, os AC/DC juntaram-se em palco no no festival PowerTrip, na Califórnia,