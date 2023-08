O novo tema sucede a "vampire", o primeiro single do álbum "GUTS".

Olivia Rodrigo está de volta às canções e prepara-se para revelar um novo single do seu segundo álbum - "GUTS" chega a 8 de setembro.

Nas redes sociais, a artista revelou que o novo single, "Bad Idea Right?", chega na próxima sexta-feira, dia 11 de agosto, a todos os serviços de streaming de música.

"GUTS" vai conta com 10 temas inéditos - além de "vampire" e "Bad Idea Right?", “All American Bitch”, “Lacy”, “Ballad of a Homeschooled Girl”, “Making The Bed”, “Logical”, “Get Him Back”, “Love Is Embarrassing”, “The Grudge”, “Pretty Isn’t Pretty” e “Teenage Dream” fazem parte do álbum

"Para mim, este álbum é sobre as dores de crescimento e tentar descobrir quem sou neste momento da minha vida”, confessa Olivia Rodrigo. “Sinto que cresci 10 anos entre os 18 e os 20 anos - foi um período tão intenso de estranheza e mudança. Acho que tudo isso é apenas uma parte natural do crescimento, e espero que o álbum reflita isso", acrescenta.