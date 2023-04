Os Bandua, duo formado por Tempura The Purple Boy e Edgar Valente, sobem ao palco do Lux, em Lisboa, a 20 de abril, com um novo espetáculo em formato club e com vários temas inéditos para revelar.

Os bilhetes estão à venda nos locais habituais e custam 15 euros.

O concerto será o primeiro espetáculo em Lisboa após a participação da banda no Festival da Canção, com o tema "Bandeiras".