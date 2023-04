Bárbara Tinoco e Rosinha juntas na mesma canção? Sim, vai acontecer. Em entrevista a Manuel Luís Goucha, no programa das tardes da TVI, a jovem cantora revelou que desafiou a artista popular para um dueto.

"Ela aceitou. Fiz uma canção pimba com o Feodor [Bivol] e disse: 'o meu sonho é gravar isto com a Rosinha'. Mas nunca tive coragem de lhe ligar. Quero gravar em dueto, eu quero ter essa sorte", começou por contar Bárbara Tinoco, adiantando que a canção se chama "Deixou uma mala no comboio".

"Eu convidei-a e ela aceitou. Vamos mesmo gravar e acho que vai ser muito divertido", frisou a cantora.

No programa "Goucha", Rosinha surpreendeu Bárbara Tinoco com uma mensagem gravada em vídeo. "Estou em pulgas para gravar contigo", confessou.