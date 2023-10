Projeto idealizado por Dino d’ Santiago e Mónica Rey, a Festa Criola vai contar com as atuações de Iolanda, a apresentação de um projeto inédito de Selma Uamusse no Museu do Fado e a curadoria da atriz de Cláudia Semedo, na área de expressão, que convida Eva Rap Diva e Papillon a darem voz a uma ´talk` (conversa) no Bairro do Portugal Novo.

Segundo a produtora executiva da Festa Crioula, Mónica Rey, neste cento o palco vai encher-se de “timbres, melodias e poemas que, além de valor artístico, promovem a aproximação das pessoas e das comunidades”.

O jornalista Tom Farias, da Folha de São Paulo, no Brasil, convida os jornalistas para, no dia 03 de novembro, dialogarem sobre o futuro do jornalismo e a sua identidade, no Museu do Fado.

O centro criativo do Beato vai reunir djs como Cruzfader, Beatoven, Dj Big, Dj Bomberjack e Rádio Cacheu que compõem o cartaz da batida eletrónica desta Festa Criola.