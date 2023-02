Depois de terem colaborado em coletivos como Samba de Reza e Somos Som, Tiago Guimarães e Raquel Lara Rezende preparam-se para editar o primeiro álbum enquanto dupla.

"Consciência do Ser" tem lançamento previsto para 10 de março e já tinha contado com três temas de avanço: "Meu Grande Amor", "O Rio" e "Valsa Para A Terra". O quarto, "Vida de Travessia", é editado esta quinta-feira, 2 de fevereiro, mas pode ser ouvido em primeira mão no SAPO Mag:

"Nesta novo tema, com forte reverência a grupos como Clube da Esquina e à música produzida em Minas Gerais, no Brasil, Raquel e Tiago dão continuidade à narrativa do disco que vem revelada desde os singles anteriores", assinala a promotora em comunicado.

"O álbum como um todo narra uma jornada, como uma jornada do herói que se lança na vida para desenvolver as suas habilidades, aprender e depois se dissolver novamente no todo, na fonte que é", comenta Raquel, citada em comunicado.

"Em cada uma das músicas o ouvinte acessa um prisma que expande a sua consciência mais e mais", acrescenta Tiago.

"Vida de Travessia", em particular, traduz uma em vários níveis e sentidos: interior e exterior, psíquico e físico, terrestre e cósmico, adianta a dupla. "Essa é uma das canções que traz com mais força a musicalidade mineira", destaca Tiago. "Inclusive, no decorrer do disco é notável a influência musical mineira que fia o rock e a musicalidade popular em um tecido único. Também estão muito presentes outras influências, como a mpb, a música cigana e a linguagem musical dos mantras", completa.

A intenção de promover o disco em Portugal parte, principalmente, do desejo de Tiago, neto de portugueses. "Meus dois avós por parte de pai são nascidos em Portugal. Minha avó nasceu no Vale do Porco, uma aldeia na freguesia de Meda, e o meu avô nasceu em Carapinhal, que hoje faz parte de Miranda do Corvo. Eles vieram para o Brasil na adolescência", assinala o músico que também viveu no país, quando fez um curso de pós-gradução em Direitos Humanos na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.

"Foi quando pude conhecer onde meus avós nasceram e também muitos familiares portugueses. Amei muito passar esse tempo em Portugal e tive bastante dúvida se voltava para o Brasil ou continuava por aí. Ah, e com descendência tão próxima, me tornei cidadão de Portugal antes mesmo de ir pra lá. Lógico que voltar para Portugal está nos planos", diz.