Bruno PC, cantor e compositor português, editou em abril o single de estreia. "Acorda", canção "que aborda a questão da saúde mental de uma forma tocante e profunda", já se encontra disponível em todas as plataformas digitais e coonta com videoclipe no Youtube (veja aqui).

Em comunicado, o artista adianta que a canção é autobiográfica. "Mais do que nunca, é necessário estarmos atentos aos desafios diários que enfrentamos na nossa vida e à forma como podem impactar a nossa saúde mental. É preciso cuidarmos dela, mas precisamos de estar atentos a nós e a quem está próximo de nós. Viver em piloto automático, foi o que fiz durante muito tempo e não correu bem", sublinha Bruno PC.

"Escrevi e compus este tema há cerca de um ano e meio. Desde então, foram muitos meses de pesquisa e preparação para encontrar a melhor forma de passar a mensagem que queria. Vivemos numa altura em que, se queremos defender uma causa ou marcar uma posição, não podemos limitarmo-nos a olhar apenas pelo nosso prisma. Temos de ter todas as perspetivas em consideração e, mesmo assim, vai sempre faltar alguma coisa. Mas, o mais importante, é deixar claro a nossa intenção e demonstrá-la com amor e respeito, por nós e pelas outras pessoas", conta.

https://open.spotify.com/track/1xiFaBJavqlPnrPYXdyXwO?si=d606575632af4e6d