“Detentora de uma carreira que atravessa várias décadas e que conquistou diferentes gerações, a premiada cantora da Bahia e atual Ministra da Cultura do Brasil tem encontro marcado com o público num concerto exclusivo em solo nacional”, no dia 20 de outubro no LAV – Lisboa ao Vivo, refere a promotora do espetáculo, num comunicado hoje divulgado.

Margareth Menezes atuou em Portugal em julho do ano passado, no Festival Músicas do Mundo, em Sines.

Na altura, em entrevista à Lusa considerou que “através da música a gente pode trazer muitas transformações, pelo menos reflexões positivas, dependendo da maneira como ela é usada”, acrescentando que “a arte é uma grande ferramenta” que promove “transformações nas pessoas”.

O concerto incluiu temas do álbum mais recente de Margareth Menezes, “Autêntica”, editado em 2019 e nomeado para um Grammy Latino.

No espetáculo hoje anunciado, a cantora “prepara-se para também arrebatar a plateia com a interpretação de temas de alguns de autores brasileiros que a inspiraram e recordar vários sucessos de uma carreira valiosa, como ‘Faraó (Divindade do Egito)’, um hino de carnaval dos anos 80 que agora voltou a ser celebrado a propósito da sua posição à frente do Ministério da Cultura”.

Margareth Menezes, de 62 anos, adquiriu fama para lá do Brasil em 1990 com o álbum “Elegibô”, produzido por David Byrne. Um ano antes, a cantora tinha aberto os concertos de uma digressão do músico dos Talking Heads.

Além de cantora e compositora, é ainda fundadora da editora Estrela do Mar.

No início deste ano divulgou um novo tema, “Ramalhete de Flor”, “uma prova segura de como os estilos tradicionais e contemporâneos definem de forma exemplar a carreira artística da cantora”.

Os bilhetes para o concerto de Margareth Menezes no LAV – Lisboa ao Vivo em 20 de outubro já estão à venda e custam 30 euros.