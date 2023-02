Nas redes sociais, Miguel Coimbra, Miguel Cristovinho e Kasha prometeram grandes novidades e a confirmação chegou esta sexta-feira, dia 3 de fevereiro. Em junho, os D.A.M.A vão subir aos palcos dos Coliseus.

No dia 1 de junho, a banda sobe ao palco do Coliseu do Porto Ageas. Já no dia 3, os D.A.M.A atuam no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Os concertos vão contar com a colaboração dos amigos alentejanos dos D.A.M.A e vai misturar "modas tradicionais com temas do mundo da banda", explica Miguel Cristovinho. "Acontece em restaurantes, acontece em estúdios, acontece em casa e na rua, onde quer que estejamos. Brevemente acontecerá nos Coliseus”, acrescenta Miguel Coimbra.

"Fazer do Coliseu a 'Casa' destes sentimentos todos torna tudo inesquecível mesmo antes de acontecer", frisa Kasha em comunicado.

"Casa" é uma homenagem à música portuguesa e à cultura alentejana, terra de Buba Espinho. “Levarmos todos estes sentimentos para cima do palco vai ser ainda mais bonito e desafiante”, frisa Buba.

Os bilhetes estão à venda a partir desta sexta-feira, dia 3 de fevereiro, em Blueticket (Porto) e na Bol (Lisboa) e nos locais habituais.