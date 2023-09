"Devido às condições climatéricas esperadas a próxima sexta-feira e sábado, dias em que se prevê elevada probabilidade de ocorrência de precipitação, os concertos do Jazz em Monserrate agendados para 8, 9 e 10 de setembro foram cancelados por não estarem reunidas as necessárias condições de conforto e segurança para a sua realização", adiantou a organização em comunicado.

A promotora destaca que "quem tinha comprado bilhetes para os concertos noturnos agendados para estas datas será reembolsado, sem necessidade de um pedido prévio de devolução do valor, e receberá um número de entradas gratuitas para o Parque e Palácio de Monserrate equivalente à quantidade bilhetes que adquiriu para estes concertos, com validade de um ano, para poder usufruir da visita num dia à sua escolha".

Para já, o segundo fim de semana do festival vai realizar-se nas datas previstas, a 15, 16 e 17 de setembro.

No fim de semana de 15 a 17 de setembro, o festival conta com os concertos "The Art of Song vol. 1 – When Baroque Meets Jazz", exemplo de fusão com música barroca e de tradição popular, pela cantora Rita Maria, com o pianista Filipe Raposo (sexta-feira, 15), e com o reencontro da cantora Maria João com o quarteto do contrabaixista Carlos Bica, que têm em comum os álbuns "Conversa" e "Sol", vindos da viragem da década de 1980 para a seguinte (sábado, 16).

No último dia, domingo 17 de setembro, o trio composto pelo saxofonista João Mortágua, o contrabaixista Alvaro Rosso e a guitarrista e cantora Vânia Couto mostram como "O Jazz é Fixe”, aos mais novos.

Mais tarde, Adolfo Luxúria Canibal e Carlos Barretto olham "o abysmo sem o deixar ganhar", num espetáculo a partir de textos e poemas publicados pela editora abysmo, fundada por João Paulo Cotrim (1965-2021).

Jazz em Monserrate encerra com um concerto do Bernardo Moreira Sexteto com a cantora Cristina Branco, na homenagem "Entre Paredes" ao guitarrista Carlos Paredes, cruzando jazz, canção e fado de Coimbra.

O festival é promovido pela Parques de Sintra, com criação artística da Clave na Mão, de Sérgio Machado Letria e Márcia Lessa.

A programação pode ser consultada em www.jazzemmonserrate.pt.