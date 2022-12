O cantor e compositor brasileiro Djavan vai atuar no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no próximo dia 9 de junho, e não no Campo Pequeno, retificou a promotora esta semana.

O concerto no dia seguinte decorre, à mesma, no Pavilhão Rosa Mota, no Porto. O músico de 73 anos apresenta o seu mais recente álbum, “D” (2022), o 25.º da sua carreira, nos novos concertos em Portugal. O novo disco inclui canções como “Num Mundo de Paz” e “Primeira Estrada”. Além de Lisboa e Porto, a digressão de Djavan vai passar por outras cidades europeias e pelos Estados Unidos, além do Brasil. Djavan, nascido em Maceló, Alagoas, em 1949, recebeu em 2015 um Grammy Latino pelo total da sua carreira, iniciada há 50 anos, com a sua chegada ao Rio de Janeiro em 1972. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram